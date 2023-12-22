Депутат Госдумы предложил обязать устанавливать датчики газа в частных домах

Он призвал проработать изменения в нормативные правовые акты, которые урегулируют эту сферу.

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил обязать устанавливать датчики газа в частных домах. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, в последнее время взрывы бытового газа стали чаще происходить в частных, а не в многоквартирных домах. Он подчеркнул, что такие ЧП ставят под угрозу здоровье и жизни людей. Колунов упомянул недавний инцидент в Ингушетии, где произошел взрыв газа в частном доме.

Депутат призвал проработать изменения в нормативные правовые акты, которые урегулируют эту сферу. Эксперт подчеркнул, что человек или компания, планирующие строительство дома, должны в будущем предоставить схему установки подобных датчиков.

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