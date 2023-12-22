Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

По словам Володина, закон позволит наказать "предателей, совершающих преступления против своей страны".

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к борьбе против государства. Согласно тексту документа, речь идет о том имуществе или деньгах, которые получены преступным путем или используются для финансирования незаконной деятельности.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит наказать "предателей, совершающих преступления против своей страны". Он назвал его консолидированной позицией абсолютного большинства депутатов Госдумы.

Ранее Володин заявил, что семья для России является основой сегодняшнего дня и будущего.

Видео: Дума ТВ