Володин: семья для России является основой сегодняшнего дня и будущего

Спикер Госдумы напомнил о поручении президента выработать федеральные стандарты в отношении многодетных семей.

Cемья для России является основой сегодняшнего дня и будущего. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого пленарного заседания весенней сессии.

Володин напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил выработать федеральные стандарты в отношении многодетных семей, а также определить их статус. Он призвал депутатов ускорить выполнение своей работы. Также спикер Госдумы поручил зампреду Анне Кузнецовой и Председателю Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной подготовить большие парламентские слушания с приглашением многодетных семей.

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Видео: Дума ТВ