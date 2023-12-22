Госдума возьмёт на контроль ситуацию с теплоснабжением в регионах

Вячеслав Володин рассказал о необходимости решать проблемы в регионах.

Рабочую группу для решения проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве требуется создать в Государственной Думе. Соответствующее мнение высказал председатель нижней палаты парламента страны Вячеслав Володин в ходе первого за 2024 год пленарного заседания весенней сессии законодательного органа. Политик добавил, что если глава государства Владимир Путин видит проблемы и участвует лично в их решение, то нужно и депутатам выезжать на коммунальные аварии в регионах и делать все от них зависящее, чтобы защитить людей.

Давайте с вами пригласим министра. Есть предложение, чтобы ее возглавил Гордеев Алексей Васильевич, и руководители профильных комитетов вошли в состав...С тем чтобы ответственные были определены. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Вячеслав Володин рассказал коллегам о поступивших обращениях, связанных с неэффективной работой коммунальных служб, мощностей генераторов. Местные жители считают, что оборудование "не всегда находится на должном уровне".

Володин: приоритетом ГД должны быть вопросы поддержки бойцов СВО.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ