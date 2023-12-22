Володин: приоритетом ГД должны быть вопросы поддержки бойцов СВО

Спикер ГД РФ рассказал о законопроектах, которые будут рассматриваться в текущей сессии.

Приоритетом в работе Государственной Думы России должны быть вопросы поддержки бойцов специальной военной операции - солдат и офицеров, а также членов их семей. Соответствующее мнение перед коллегами огласил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Политик выступил на открытии пленарной сессии. Депутат уточнил, что важно не останавливаться на достигнутом. Он пояснил, что в текущем году законодательный портфель составляет 964 документа. Из этого количества уже 242 законопроекта одобрено в первом чтении.

Несомненным приоритетом, должны быть вопросы поддержки специальной военной операции, наших ребят - солдат и офицеров, членов их семей. Мы с вами за прошедшее время приняли 91 закон, которые определяют эти вопросы. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ