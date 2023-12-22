Госдума сэкономила в 2023 году более 1,2 млрд рублей

Вячеслав Володин начал пленарное заседание в ГД в 2024 году.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил коллегам из нижней палаты парламента на пленарном заседании от 16 января о том, что в прошлом году депутатам удалось добиться экономии в федеральный бюджет страны на общую сумму, превышающую 1,2 миллиардов рублей.

Экономия за прошлый год составила 1 млрд 220 млн. Госдума вернула эти средства в казну, это в том числе экономия за счёт фонда оплаты труда. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Володин прокомментировал ситуацию с "голой" вечеринкой.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ