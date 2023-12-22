Володин прокомментировал ситуацию с "голой" вечеринкой

Спикер Госдумы призвал прокуроров защищать ценности страны.

Спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин прокомментировал "голую" вечеринку Анастасии Ивлеевой. Депутат заявил о том, что людям хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в подобных случаях, когда кто-то "дверь не ту открыл", реагировала более жестко. Это заявление член Государственной Думы сделал в ходе выступления на торжественном заседании, приуроченном к профессиональному празднику - Дню работника прокуратуры. Гость вручил почетные грамоты От ГД РФ и благодарности председателя ГД сотрудникам профильного надзорного ведомства.

Хотелось бы, чтобы Генпрокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жестко. Общество несогласно с тем, когда начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать, и правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

В Госдуме призвали воссоздать ФМС.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ