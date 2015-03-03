В Госдуме призвали воссоздать ФМС

Депутат от Московской области предложил заняться воспитанием мигрантов.

Количество правонарушений, совершенных на территории России мигрантами, за последнее время увеличилось, поэтому депутат Государственной Думы от Московской области Сергей Колунов считает, что вопрос приезжих вызывает в стране все большее напряжение. В интервью телеканалу "360" парламентарий отметил, что в обществе существует потребность воссоздать специальную службу, которая с 2004 по 2016 года отвечала за тему миграции (Федеральная миграционная служба, ФМС). После ее упразднения, ее полномочия были переданы сотрудникам МВД. По словам политика, следует вернуть структуру, которая будет решать проблемы, делая упор на обучение и ассимиляцию мигрантов в РФ.

Необходимо воссоздать единый орган, имеющий не только контрольно-надзорные полномочия, но и воспитательные. Мигрантам нужно помогать в ассимиляции, учить их языку, традициям, правилам нашего общества. Сергей Колунов, депутат ГД

Напомним, что глава Следственного коитета Александр Бастрыкин ранее говорил о том, что число преступлений с участием мигрантов выросло на 21%. Большая часть из них фиксировалась в Москве и Подмосковье, а также в Петербурге. В надзорном ведомстве полагают, что иностранные граждане после совершения злодеяний чувствуют свою безнаказанность, так как надеются на помощь местной диаспоры.

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Фото: Piter.tv