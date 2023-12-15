Вячеслав Володин: решен вопрос финансирования за счет средств ФОМС оплаты аренды жилья для врачей

Госдума приняла законопроект в третьем чтении.

Депутаты Государственной Думы России на пленарном заседании приняли в третьем чтении закон о продлении широких полномочий федерального правительства для противодействия санкционному давлению. Спикер ГД РФ Вячеслав Володин пояснил, что ко второму чтению в документ была включена норма, которая позволит тратить денежные средства Фонда обязательного медицинского страхования на аренду медицинского оборудования, ремонт профильных учреждений и аренду жилья для врачей в регионах.

Впервые решен вопрос финансирования за счет средств ФОМС региональных медицинских фондов, оплаты аренды жилья для врачей и медицинских работников. Это тема крайне важна: у нас не хватает медицинских кадров, особенно в районных центральных больницах, сельских. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Политик счел, что сейсас можно поздравить главных врачей страны, которые отвечают за кадровое обеспечение центральных районных больниц и поликлиник. Теперь они будут иметь возможность за счет средств ОМС направлять ресурсы на оплату аренды жилья.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ