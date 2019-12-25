Страна может выйти из эпидемиологического кризиса уже в следующем году.

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал выход России из пандемии коронавируса в следующем году. В интервью "РИА Новостям" специалист объяснил, что инфекция никуда не уйдет, поэтому новые эпидемиологические вспышки стоит ожидать.

Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет. Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук

Эксперт надеется на то, что РФ сможет справиться с пандемией уже в 2022 году. При этом врач заметил, что населению страны все равно придется вакцинироваться, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Вирусолог рассказал, как можно избежать новых мутаций коронавируса.

Фото: Piter.tv