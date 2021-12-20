Анатолий Альтштейн: создавать вакцину от оспы обезьян не нужно

Часть жителей имеет иммунитет к болезни благодаря вакцинации, которая была обязательной до 1980 года.

Главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в России нет необходимости создавать вакцину от оспы обезьян, поскольку инъекция он натуральной тоже способна защитить человека от заболевания. Об этом сообщили на портале ТАСС.

Как отметил эксперт, в стране часть жителей имеет иммунитет к болезни благодаря вакцинации, которая была обязательной до 1980 года.

Думаю, что вакцинация от натуральной вряд ли понадобится, поскольку эпидемический рост этой болезни очень маловероятен. Но если понадобится, будем вакцинировать. Анатолий Альштейн, сотрудник Центра им. Гамалеи

Ранее на Piter.tv: в стране нет ни одного случая заражения оспой обезьян.

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