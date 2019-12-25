Оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов Боткинской больницы в Петербурге

Состояние заболевших оценивается как легкой и средней степени тяжести.

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина у пяти пациентов подтвердилась оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Об этом сообщили ТАСС представители медучреждения.

Состояние заболевших, которых госпитализировали в минувшую пятницу, оценивается как лёгкой и средней степени тяжести. Пять человек находятся в больнице под медицинским наблюдением. Их лечение продолжается.

Особую опасность оспа обезьян представляет для лиц с ослабленным иммунитетом. Среди основных проявлений болезни — лихорадка, интоксикация, увеличение лимфатических узлов, а также сыпь, проявляющаяся в виде пузырьков.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге и Ленобласти начали санитарно-эпидемиологическое расследование из-за оспы обезьян. Специалисты проводят противоэпидемические мероприятия и устанавливают круг контактных лиц.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)