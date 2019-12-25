Новый случай оспы обезьян выявили в Подмосковье

Состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

Медики госпитализировали в инфекционное отделение Домодедовской больницы мужчину с оспой обезьян. Информацию 360.ru подтвердил главный врач медицинского учреждения, заслуженный врач России Андрей Осипов.

Сейчас 38-летний пациент проходит лечение, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Московской области взяли ситуацию под свой контроль. Осипов напомнил, что оспа обезьян передается вирусным путем.

Заболевание возможно только при тесном контакте с самим пациентом либо через биологические жидкости. Поэтому нужно соблюдать меры предосторожности и обращаться к врачу при повышении температуры и недомогании. Андрей Осипов, заслуженный врач России

Собеседник издания напомнил, что стойкий иммунитет к оспе обезьян не формируется. При этом риск заражения можно снизить — для этого важно понимать, какими путями передается инфекция, и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге оспа обезьян подтвердилась у пяти пациентов Боткинской больницы.

Фото: Piter.TV