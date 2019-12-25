Роспотребнадзор начал расследование информации об оспе обезьян в Подмосковье

Ранее в Минздраве сообщили о состоянии контактировавших с пациентом лиц.

Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после получения информации о возможном случае распространения оспы обезьян на территории Московской области. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства по региону. Специалисты заметили, что по факту произошедшего организован полный комплекс необходимых мероприятий.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по региону. В ходе расследования проводится работа по выявлению контактных лиц с пациентом. Пять человек в настоящее время госпитализировано. Они остаются под медицинским наблюдением. Дополнительно экспертами выдано предписание на проведение дезинфекции. В пресс-службе местного министерства по здравоохранению сообщают, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, а клинических проявлений заболевания нет. Специалисты сделали забор анализов.

В Подмосковье проводятся противоэпидемические мероприятия, в рамках которых с профилактической целью госпитализированы 5 человек, контактировавших с, предположительно, инфицированным оспой обезьян. пресс-служба Минздрава в Подмосковье

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Фото: Piter.tv