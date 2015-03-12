Министр здравоохранения РФ: в стране нет ни одного случая заражения оспой обезьян

Он призвал жителей страны сразу обращаться к медикам в случае обнаружения симптомов болезни.

В ходе рабочей поездки в Белгород министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране нет ни одного случая заражения оспой обезьян. Политик отметил, что часть россиян имеет иммунитет к инфекции благодаря вакцинации. Об этом сообщили на портале ТАСС.

Михаил Мурашко рассказал журналистам, что РФ есть диагностикумы, они зарегистрированы еще в 2017 году, поэтому никаких сложностей с постановкой диагноза как клинически, так и лабораторно нет. Он призвал жителей страны сразу обращаться к медикам в случае обнаружения симптомов болезни. Лекарства от недуга в российских есть.

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