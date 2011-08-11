Беглов просит отменить масочный режим в Петербурге

Глава города обратил внимание на спад заболеваемости.

Губернатор Петербурга обратился к главе Роспотребнадзора РФ с просьбой отменить в городе масочный режим. Об этом Александр Беглов сообщил 13 мая в своем Telegram-канале.

Он предложил внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача РФ. Беглов отметил, что за последние 4 недели заболеваемость COVID-19 в Петербурге снизилась на 40,6%. По информации градоначальника, снижение наблюдается по всем клиническим формам COVID-19.

На данный момент в городе свободны 18,3% инфекционных коек из 1509 развернутых.

Накануне в Петербурге зафиксировали 321 новый случай заболевания. Независимый аналитик Алексей Куприянов писал о ситуации с COVID-19 следующее.

По окончании праздников все показатели поползли, надо подождать следующей недели, но, скорее, в целом, вниз.

Фото: Piter.tv