  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вирусолог рассказал, как можно избежать новых мутаций коронавируса
Сегодня, 13:22
91
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Вирусолог рассказал, как можно избежать новых мутаций коронавируса

0 0

Новые штаммы могут быть опаснее существующих.

Вирусолог профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал "360", что единственным способом спастись от будущих мутаций коронавируса является вакцинация.

Вирусолог отметил, что в будущем могут появиться новые штаммы коронавируса, которые будут опаснее тех, что уже существуют. По его словам, противостоять им могут уже существующие вакцины.

Альтштейн подчеркнул, что активная вакцинация может остановить мутации коронавируса.

Ранее мы писали, что антибиотик азитромицин оказался не эффективен в предотвращении симптомов COVID-19 среди негоспитализированных пациентов. 

Фото: pixabay 

Теги: вакцинация, мутации коронавируса
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии