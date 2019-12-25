Вирусолог рассказал, как можно избежать новых мутаций коронавируса

Новые штаммы могут быть опаснее существующих.

Вирусолог профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал "360", что единственным способом спастись от будущих мутаций коронавируса является вакцинация.

Вирусолог отметил, что в будущем могут появиться новые штаммы коронавируса, которые будут опаснее тех, что уже существуют. По его словам, противостоять им могут уже существующие вакцины.

Альтштейн подчеркнул, что активная вакцинация может остановить мутации коронавируса.

Ранее мы писали, что антибиотик азитромицин оказался не эффективен в предотвращении симптомов COVID-19 среди негоспитализированных пациентов.

Фото: pixabay