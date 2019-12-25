Ученые выяснили, что азитромицин неэффективен против коронавируса

Предполагается, что прием препарата, напротив, может способствовать госпитализации.

Учены из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что антибиотик азитромицин не эффективен в предотвращении симптомов COVID-19 среди негоспитализированных пациентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Отмечается, что этот антибиотик, напротив, может способствовать госпитализации. Считалось, что антибиотик обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь предотвратить прогрессирование. Однако принимать его необходимо на ранней стадии болезни. Но результаты исследования показали, что это не так.

Так, в исследовании участие приняли 263 добровольца с положительным результатом на коронавируса. Никто из них не был госпитализирован на момент начала участия.

В процессе случайного отбора 171 испытуемый получил однократную пероральную дозу 1,2 грамма азитромицина, а 92 участника получили идентичную дозу плацебо. На 21-й день пятерых пациентов, получивших азитромицин, госпитализировали в тяжелом состоянии. А вот пациенты, получившие плацебо, госпитализированы не были.

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