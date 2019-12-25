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Губернатор Петербурга заявил об успехах в борьбе с пандемией коронавируса
Сегодня, 14:55
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Губернатор Петербурга заявил об успехах в борьбе с пандемией коронавируса

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На пике коронавирусом болели 300 тысяч человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел предварительные итоги борьбы с пандемией во время ежегодного отчета в ЗакСе 28 апреля.

По словам градоначальника, властям и медикам удалось "купировать распространение опасного дельта-штамма". На пике заболеваемости COVID-19 одновременно болели 300 тысяч человек. 

Система городского здравоохранения выходит из пандемии с новыми мощностями и компетенциями. Самым серьезным прорывом Беглов назвал строительство четырех стационаров-трансформеров. Сейчас идет строительство пятого. 

Эпидемия еще не закончилась. Но мы рассчитываем, что освоение новых стандартов — санитарных, социальных, и производственных, фактически переводит COVID-19 в список сезонных инфекций.

Александр Беглов.

Петербург одним из первых городов в России ввел дистанционное открытие и закрытие больничного, а также обеспечил круглосуточный сервис вызова врача по единому телефону 122.

Фото: ВКонтакте / Вечерний Металлострой

Теги: пандемия коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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