В ковидных стационарах Петербурга осталось менее 3 тыс. пациентов

В Петербурге продолжает снижаться число пациентов в ковидных стационарах. Сейчас лечатся там 2990 человек. Информация об этом появилась в эпидемиологической справке Смольного.
В реанимации находятся в настоящий момент 325 человек, к ИВЛ подключены – 132 пациента.
Всего в городе развернуть 4203 койки для пациентов с коронавирусом в 16 стационарах. Свободный коечный фонд составляет 41, 41%.
Ранее Piter.TV сообщал, что водитель такси выстрелил в мужчину на улице Бабушкина.
Фото: pixabay
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