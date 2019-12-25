В ковидных стационарах Петербурга осталось менее 3 тыс. пациентов

В реанимации находятся 325 человек.

В Петербурге продолжает снижаться число пациентов в ковидных стационарах. Сейчас лечатся там 2990 человек. Информация об этом появилась в эпидемиологической справке Смольного.

В реанимации находятся в настоящий момент 325 человек, к ИВЛ подключены – 132 пациента.

Всего в городе развернуть 4203 койки для пациентов с коронавирусом в 16 стационарах. Свободный коечный фонд составляет 41, 41%.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель такси выстрелил в мужчину на улице Бабушкина.

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