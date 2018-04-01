Водитель такси выстрелил в мужчину на улице Бабушкина

Пострадавшего госпитализировали в больницу с травмой лица.

Накануне, 11 марта, в полицию поступило сообщение о стрельбе у дома №42 по улице Бабушкина. Оказалось, что в ходе дорожного конфликта водитель такси выстрелил в мужчину 1968 года рождения зарядом из пускового устройства "Сигнал охотника". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

В результате пострадавшего госпитализировали в больницу с травмой лица. При этом стрелявший сам вился в отдел полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге водитель зажал стеклом руки сотрудника дорожной полиции и протащил его по асфальту около 200 метров.

Фото: Piter.TV