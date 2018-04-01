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Водитель такси выстрелил в мужчину на улице Бабушкина
Сегодня, 12:54
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Водитель такси выстрелил в мужчину на улице Бабушкина

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Пострадавшего госпитализировали в больницу с травмой лица.

Накануне, 11 марта, в полицию поступило сообщение о стрельбе у дома №42 по улице Бабушкина. Оказалось, что в ходе дорожного конфликта водитель такси выстрелил в мужчину 1968 года рождения зарядом из пускового устройства "Сигнал охотника". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

В результате пострадавшего госпитализировали в больницу с травмой лица. При этом стрелявший сам вился в отдел полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге водитель зажал стеклом руки сотрудника дорожной полиции и протащил его по асфальту около 200 метров. 

Фото: Piter.TV  

Теги: выстрел на улице бабушкина, полиция петербурга, происшествия в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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