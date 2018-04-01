В Петербурге водитель зажал стеклом руки сотрудника дорожной полиции и протащил его по асфальту около 200 метров

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Петербурге 12 марта сотрудники ГИБДД остановили у дома №14 по улице Камышовой водителя иномарки за нарушение ПДД. У него наблюдались признаки алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Водитель отказался выйти из автомобиля для разбирательства. Затем он зажал стеклом водительской двери руки сотрудника дорожной полиции и начал движение. В результате мужчина протащил около 200 метров полицейского по асфальту.

Инцидент произошел примерно в 02:30 ночи. Уже утром, в 07:15, мужчину задержали водителя в квартире дома №53 по улице Матроса Железняка. Пострадавшему полицейскому была оказана медицинская помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге в квартиру к молодому человеку ворвались трое в медицинских масках и отняли 1,5 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области