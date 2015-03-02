Китай впервые со времен пандемии запустил пассажирский рейс до Москвы

Решение о регулярном курсировании поезда будет принято после 11 марта.

Китай впервые после пандемии коронавируса запустил пассажирский рейс Пекин–Улан-Батор–Москва. Об этом рассказали в пресс-слубе "Российских железных дорог".

Пока что поезд №3/4 будет курсировать в "тестовом режиме". Он состоит из 12 вагонов китайского производства: шесть купе, два СВ, один штабной, один багажный и два вагона-электростанции. Как отметили в РЖД, до сих пор эти вагоны не использовались на российских железных дорогах.

Окончательное решение о курсировании рейса на регулярной основе будет принято после тестирования, то есть после 11 марта 2025 года.

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Фото: РЖД