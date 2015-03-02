Власти Ленобласти в 2 раза увеличат субсидии региональным приютам

В 2024 году администрация поддержала 8 областных приютов и НКО.

В 2 раза увеличатся субсидии, которые будут выделять приютам для животных и НКО из Ленинградской области. Об этом заявил губернатор Александр Беглов по итогам аппаратного совещания по вопросам госветслужбы, – рассказали в пресс-службе Администрации региона.

Должен быть цивилизованный подход к безнадзорным животным. То, что мы поддерживаем приюты, создаем государственные центры содержания животных – это дает результат, это видно и по отзывам жителей, но здесь нам нужно работать и дальше более эффективно. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Всего в области функционирует 18 приютов и НКО для животных. Из них в прошлом году 8 получили правительственные субсидии на оплату коммунальных услуг (в сумме – 4,6 млн рублей). В то же время в Ленобласти организовано 4 центра временного содержания животных.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области ускоренными темпами выделяют землю для приютов для животных.

Фото: Администрация Ленинградской области