В Ленинградской области ускоренными темпами выделяют землю для приютов для животных

Согласно закону № 1-оз, некоммерческие организации, работающие в социальной сфере, могут арендовать земельные участки без проведения торгов.

В Ленинградской области активно выполняется поручение президента РФ о предоставлении земельных участков для строительства приютов для животных. Регион показывает опережающие темпы в этом направлении благодаря действующему с 2018 года областному закону № 1-оз, который упрощает процедуру выделения земли для социально значимых проектов.

Согласно этому закону, некоммерческие организации, работающие в социальной сфере, могут арендовать земельные участки без проведения торгов. Это правило распространяется и на приюты для животных, деятельность которых не связана с получением прибыли. Как пояснила председатель Комитета по управлению государственным имуществом Ленинградской области Марина Тоноян, закон позволяет оперативно выделять землю под масштабные проекты, имеющие общественную значимость.

На сегодняшний день в рамках реализации этой инициативы уже предоставлены участки для строительства двух приютов — во Всеволожском и Ломоносовском районах. Это позволит не только улучшить условия содержания бездомных животных, но и повысить эффективность работы зоозащитных организаций.

Фото: unsplash (Markus Winkler)