  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге за сутки коронавирусом заразились менее 2 тыс. человек
Сегодня, 12:24
187
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге за сутки коронавирусом заразились менее 2 тыс. человек

0 0

Умерли от коронавируса 36 пациентов.

В Петербурге за прошедшие сутки коронавирусом заразились 1923 человека. За это время было госпитализировано 82 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки от коронавируса в Петербурге скончались 36 пациентов, а за все время пандемии – 32 тыс. 620 человек.

Отметим, что в целом по России за сутки коронавирус выявили 44 тыс. 989 человек. Выздоровели 128 тыс. 629 пациентов, а скончались – 596.

Ранее мы сообщали, что в Бокситогорске мужчина попал в больницу из-за упавшей на него глыбы льда. 

Фото: pixabay 

Теги: коронавирус в петербурге, пандемия коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии