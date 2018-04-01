В Петербурге за сутки коронавирусом заразились менее 2 тыс. человек

Умерли от коронавируса 36 пациентов.

В Петербурге за прошедшие сутки коронавирусом заразились 1923 человека. За это время было госпитализировано 82 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки от коронавируса в Петербурге скончались 36 пациентов, а за все время пандемии – 32 тыс. 620 человек.

Отметим, что в целом по России за сутки коронавирус выявили 44 тыс. 989 человек. Выздоровели 128 тыс. 629 пациентов, а скончались – 596.

Ранее мы сообщали, что в Бокситогорске мужчина попал в больницу из-за упавшей на него глыбы льда.

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