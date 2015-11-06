В Бокситогорске мужчина попал в больницу из-за упавшей на него глыбы льда

У него диагностировали перелом шейного отдела позвоночника.

В Бокситогорске мужчина пострадал в результате несчастного случая – на него упала глыба льда. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел у дома №7 на Садовой улице. На мужчину упала глыба льда. В результате его госпитализировали в больницу, где диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом шейного отдела позвоночника.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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