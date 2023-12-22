Новым директором "Новой Голландии" назначена Анна Балагурова

Ранее Балагурова занимала позицию креативного директора пространства.

Новым генеральным директором "Новой Голландии" стала журналистка Анна Балагурова, пишет "Деловой Петербург".

Ранее Балагурова занимала позицию креативного директора, а до этого она руководила петербургским филиалом интернет-газеты The Village*.

Анна родилась в 1987 году. Известно, что в 2009 году она получила степень магистра социальной антропологии в Санкт-Петербургском государственном университете. С 2007 по 2009 годы Балагурова училась в Университете Хельсинки. До 2011 года работала менеджером проектов в лофт-пространстве "Этажи". После этого была внештатным продюсером в некоммерческих организациях. В 2015 году, покинув редакцию, отправилась в кругосветное путешествие. Однако уже через год Анна Балагурова присоединилась к команде "Новой Голландии".

Стоит отметить, что предыдущий руководитель пространства, Роксана Шатуновская, оставила свою должность из-за спорных публикаций своего супруга, художника Николая Конашенка. В социальных сетях он позволил себе резкие высказывания о террористическом акте в подмосковном "Крокусе".

Ранее мы сообщили о том, что генеральным директором ТРЦ "Галерея" стала Наталия Боровская.

Фото: Piter.TV

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