Генеральным директором ТРЦ "Галерея" стала Наталия Боровская

Дмитрий Зубков уволился из "Галереи" по собственному желанию.

В ООО "Строительная компания "Бриз", который управляет ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте в Петербурге, сменился генеральный директор. Пост вместо Дмитрия Зубкова с 10 апреля заняла Наталия Боровская, пишет "Фонтанка".

Дмитрий Зубков уволился из "Галереи" по собственному желанию – он переходит в другое место работы. Наталия Боровская ранее возглавляла ООО "Кубик", управлявшее московским ТЦ "Метрополис". Он входил в число активов инвестиционного фонда Morgan Stanley, как и петербургский торгово-развлекательный центр.

В 2023 году выручка "Галереи" составила 9,8 млрд рублей при прибыли в 8,5 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что главой ГК "А101" в Петербурге стал Владимир Шабанов.

Фото: пресс-служба ТРЦ "Галерея"