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В Петербурге нашли 11-летнюю девочку, не вернувшуюся с прогулки
Сегодня, 22:16
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В Петербурге нашли 11-летнюю девочку, не вернувшуюся с прогулки

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Школьница нашлась 30 июля.

В Петербурге была найдена 11-летняя девочка, которая 28 июля отправилась на прогулку и пропала на несколько дней, пишет "Фонтанка".

Напомним, в полицию о пропаже школьницы заявила ее 48-летняя мать. По словам женщины, девочка отпросилась в ТРЦ "Галерея" вместе со своей подругой, однако поиски на Лиговском проспекте не дали никакой информации. Пропавшая отвечала на звонки, но говорила, что не хочет возвращаться домой, а останется у приятельницы. На следующий день, 29 июля, она перестала выходить на связь.

Школьницу нашли 30 июля. 

Ранее мы рассказывали о том, что найден пропавший в Петербурге велогонщик Никита Еськов.

Фото: МВД России

Теги: поиски девочки, трц галерея
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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