В Петербурге заработал первый магазин бренда из Китая Balabala

Изначально планировалось, что точка заработает 28 апреля.

В торгово-развлекательном центре "Галерея" в Петербурге открылся первый магазин китайского бренда детской одежды Balabala. Об этом сообщили в пресс-службе "Галереи" 16 мая.

Изначально планировалось, что точка заработает 28 апреля, однако сроки открытия перенесли, передает "РБК Петербург". Площадь магазина составляет 268 "квадратов". В ассортименте представлены одежда, обувь и аксессуары для детей в возрасте от 0 до 14 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что рекордное за 5 лет число магазинов локальных брендов открылось в Петербурге. Около 90% торговых точек заняли российские бренды. Освободившиеся площади заняли Melon Fashion Group, Lime, "Стокманн", "Снежная Королева" и Gloria Jeans.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)