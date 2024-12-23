Нетрезвый петербуржец устроил погром в магазине одежды на Мытнинской набережной

Сумма ущерба устанавливается.

В Петроградском районе задержан мужчина, повредивший имущество магазина одежды. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 21 декабря правоохранителям поступила информация о том, что неизвестный разбил входную дверь бутика на Мытнинской набережной. На месте поймали 41-летнего горожанина, который проник в помещение и повредил имущество.

Нетрезвого задержанного доставили в 18-й отдел полиции. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан подозреваемый в поджоге почты под Всеволожском.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти