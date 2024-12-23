Причал оборудовали специальным трапом и дополнительными поручнями для инвалидов и маломобильных групп населения.

По заявкам компании-перевозчика на Мытнинской набережной заработал причал "Петропавловская крепость". Сейчас он принимает судно ледового класса, которое осуществляет новогодние водные прогулки по Петербургу, рассказали в городском комитете по транспорту.

Причал оборудовали специальным трапом и дополнительными поручнями для инвалидов и маломобильных групп населения, а также системой видеонаблюдения и зарядной станцией. Новые маршруты занесены в государственную информационную систему "Перечень маршрутов водного транспорта".

Первое зимнее судно, которое уже обслуживает пассажиров, – это теплоход "Шустрый бобер", запущенный компанией "Астра Марин". Отмечу, безопасность и комфорт пассажиров остаются для города приоритетом. Мы продолжаем развивать водный транспорт в Петербурге. Дмитрий Ваньчков, первый заместитель председателя комтранса

