Новым директором СПб ГКУ "Организатор перевозок" назначен Виталий Войнов

Директором СПб ГКУ "Организатор перевозок" назначен Виталий Войнов, сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

Ранее Войнов временно исполнял обязанности руководителя данной структуры.

Новый директор сменил предыдущего главу учреждения, Дениса Усанова. Напомним, что свою карьеру Усанов начинал юрисконсультом, далее возглавил Отдел ведения реестра нормативных правовых актов в учреждении "Санкт-Петербургский центр правового обеспечения". Затем он перешёл на руководящую должность начальника Отдела по вопросам государственной службы и кадровой политики, а с 2018 года до мая 2024 года руководил подразделением по организации пассажирских перевозок в комитете по транспорту Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что глава транспортного комитета Петербурга завершит работу 26 декабря.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга