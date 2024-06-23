Глава транспортного комитета Петербурга завершит работу 26 декабря

Валентин Енокаев уходит с поста перед запуском трамвая и новых станций.

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев покинет должность 26 декабря, соответствующее распоряжение об освобождении от поста уже подписано.

Последним рабочим днем Валентина Енокаева в статусе главы комитета по транспорту станет 26 декабря. По данным издания, документ о его увольнении утвержден в установленном порядке. Ранее сообщалось, что с начала нового года он не будет продолжать работу в структуре городского правительства.

По имеющейся информации, после ухода с государственной службы Валентин Енокаев может перейти на одну из руководящих должностей в компании "Яндекс". Официального подтверждения о новом месте работы на данный момент не поступало.

До конца декабря в транспортной сфере Санкт-Петербурга запланированы два значимых события. 24 декабря ожидается запуск трамвайной линии "Славянка". Также в конце месяца предполагается ввод в эксплуатацию новых станций метро "Путиловская" и "Юго-Западная", однако сроки их открытия для пассажиров до Нового года окончательно не подтверждены.

Фото: ВКонтакте / Валентин Енокаев