Кержаков объяснил зачем ему должность спецпредставителя губернатора по спорту

Бывший футболист сборной России заявил, что намерен сделать спорт в городе доступнее и популярнее. Пост ему предложил Александр Беглов, информацию подтвердили в Смольном.

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков заявил РБК, что занял должность спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга по спортивным вопросам, чтобы сделать спорт в городе "еще лучше, еще доступнее и еще популярнее".

Ранее в среду Кержаков опубликовал фотографию двери со своим именем и новой должностью у себя в телеграм-канале. В администрации губернатора Санкт-Петербурга РБК подтвердили информацию о новой должности бывшего футболиста.

По словам Кержакова, эту должность ему предложил губернатор Александр Беглов.