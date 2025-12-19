По мнению депутата, такая инициатива поможет усилить воспитательный потенциал школы.

В Госдуме предложили изменить должность классного руководителя в школах. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на письмо вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова.

Соответствующее предложение направили министру просвещения Сергею Кравцову и главе Минтруда Антону Котякову. Чернышов подчеркнул, что статус классных руководителей в школах следует изменить, превратив их в наставников. Он предложил освободить учителей от предметной учебной нагрузки.

По мнению депутата, такая инициатива поможет усилить воспитательный потенциал школы. Кроме того, это создаст дополнительный ресурс для предупреждения возможных кризисных ситуаций.

