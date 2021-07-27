Легенда "Зенита" Александр Кержаков назначен директором СШОР

Кержаков возглавит школу резерва.

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков назначен директором спортивной школы олимпийского резерва "Зенит", сменив на этом посту Евгения Шейнина. Об этом сообщил спортивный журналист Иван Карпов. Александру Кержакову 43 года. Он является воспитанником системы "Зенита". На посту директора СШОР "Зенит" он сменил 73-летнего Евгения Шейнина, который ранее руководил школой.

В числе первоочередных задач нового руководителя обозначено привлечение дополнительного спонсорского финансирования. Средства планируется направить на улучшение условий подготовки юных футболистов, а также на обеспечение работы тренерского штаба.

После завершения игровой карьеры Кержаков работал на тренерских должностях. Он возглавлял клубы "Томь", "Нижний Новгород", кипрскую "Кармиотиссу", сербский "Спартак" из Суботицы и казахстанский "Кайрат". С сентября 2024 года специалист находился без работы.

Команда СШОР "Зенит" в сезоне Молодёжной футбольной лиги 2025 года выступала в дивизионе "Б". Коллектив под руководством Александра Иванова занял пятое место, набрав 50 очков по итогам 30 туров.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" отклонил предложение "Палмейраса" по трансферу Нино.

Фото: Piter.tv