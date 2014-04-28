Кадровые перестановки произошли в Комтрансе Петербурга

Новые должности получили Денис Усанов и Дмитрий Ваньчков.

Дениса Усанова, занимавшего должность руководителя СПб ГКУ "Организатор перевозок", назначили заместителем председателя Комитета по транспорту Петербурга. В круг его обязанностей войдет координация вопросов городского пассажирского транспорта. Параллельно Комитет объявил о назначении Дмитрия Ваньчкова первым заместителем председателя транспортного ведомства.

Стоит напомнить, что Денис Усанов приступил к руководству в ГКУ "Организатор перевозок" в 2024 году. Данная организация занимается контролем всей транспортной сферы города. Исполняющим обязанности директора теперь является Виталий Войнов.

Незадолго до указанных изменений, 7 ноября, произошел неожиданный уход с поста первого заместителя председателя комитета Алексея Львова, ранее курировавшего сферу городского транспорта. Ранее, в августе, комитет покинул другой заместитель — Михаил Казаков, ответственный за систему платных парковок. Эти полномочия перешли Дмитрию Ваньчкову, а теперь закреплены за новым заместителем — Александрой Бахмутской.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)