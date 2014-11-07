Задержан подозреваемый в поджоге почты под Всеволожском

Полиция задержала 31-летнего местного жителя.

Петербуржца задержали по подозрению в поджоге почтового отделения, расположенного по адресу: улица Невская, 2. Сообщение о поджоге одноэтажного здания поступило в полицию Всеволожского района 20 декабря.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого непосредственно у здания почты.

Как установило следствие, 31-летний мужчина совершил противоправные действия, находясь под влиянием мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Статья 205 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

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Фото: Piter.TV