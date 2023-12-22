Главой ГК "А101" в Петербурге стал Владимир Шабанов

В ГК "А101" Владимир Шабанов займется "развитием присутствия столичного застройщика в Петербурге".

Пост директора представительства группы компаний (ГК) "А101" в Петербурге занял Владимир Шабанов. Ранее на должности был Вячеслав Семененко, однако он решил покинуть компанию ради работы над собственными проектами. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "А101" 3 апреля.

Владимир Шабанов до работы в ГК "А101" находился в руководстве крупных девелоперских структур: "ЮИТ – Санкт-Петербург", ГК "Аквилон" и ГК "Страна Девелопмент". Известно, что при его участии ввели в эксплуатацию более 400 тыс. "квадратов" различной недвижимости.

В ГК "А101" Владимир Шабанов займется "развитием присутствия столичного застройщика в Петербурге".

Ранее мы рассказывали о том, что гендиректор "Новой Голландии" покидает пост из-за заявлений мужа о теракте в "Крокусе".

Фото: пресс-служба ГК "Аквилон"