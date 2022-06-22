Постановление о его назначении на пост с 22 октября подписал глава города.

Председателем Жилищного комитета Петербурга стал Денис Удод, сообщили в пресс-службе Смольного 21 октября.

Постановление о его назначении на пост с 22 октября подписал глава города. О своем кадровом решении Александр Беглов заявил в рамках рабочего совещания с членами правительства.

Известно, что ранее Денис Удод занимал должность первого заместителя председателя Жилищного комитета Северной столицы.

Ранее мы рассказывали о том, что Романа Голованова освободили от должности главы комитета по контролю за имуществом Петербурга.

Фото: пресс-служба Минстроя Забайкальского края