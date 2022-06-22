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Председателем Жилищного комитета Петербурга стал Денис Удод
Сегодня, 14:24
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Председателем Жилищного комитета Петербурга стал Денис Удод

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Постановление о его назначении на пост с 22 октября подписал глава города.

Председателем Жилищного комитета Петербурга стал Денис Удод, сообщили в пресс-службе Смольного 21 октября.

Постановление о его назначении на пост с 22 октября подписал глава города. О своем кадровом решении Александр Беглов заявил в рамках рабочего совещания с членами правительства. 

Известно, что ранее Денис Удод занимал должность первого заместителя председателя Жилищного комитета Северной столицы. 

Ранее мы рассказывали о том, что Романа Голованова освободили от должности главы комитета по контролю за имуществом Петербурга. 

Фото: пресс-служба Минстроя Забайкальского края 

Теги: жилищный комитет петербурга, новый глава
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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