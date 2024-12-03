Свыше 2,7 млн кв.м фасадов домов отремонтировали в Петербурге за пять лет

Отдельное внимание уделялось ремонту межпанельных швов, играющих ключевую роль в обеспечении тепло- и звукоизоляции строений.

Программа обновления жилищного фонда Петербурга за пять лет продемонстрировала значительный прогресс. Всего за указанный срок в городе отреставрированы фасады жилых домов общей площадью более 2,7 млн квадратных метров. Общий объём инвестиций в ремонтные работы достиг отметки свыше 4,5 миллиардов рублей.

Идущий сезон ремонта также выделяется высокими темпами исполнения. На сегодняшний день завершены работы по реставрации фасадов в 3182 домах, покрывающих территорию более 100 тысяч квадратных метров. Затраченные финансовые средства составили 314,4 миллиона рублей.

Отдельное внимание уделялось ремонту межпанельных швов, играющих ключевую роль в обеспечении тепло- и звукоизоляции строений. За прошедшие годы заделаны швы общей протяженностью почти 1931 тысяча погонных метров, расходы на выполнение работ достигли 1,2 миллиарда рублей.

План текущего года предусматривает восстановление 190 тысяч погонных метров межпанельных стыков с выделенным бюджетом более 220 миллионов рублей. На текущий момент уже выполнена половина запланированного объёма работ.

Обновление фасадов – это не просто улучшение внешнего вида и украшение городских кварталов. Прежде всего, это важнейшая задача по защите конструкций зданий от разрушения и обеспечению комфортных условий проживания, прокомментировал председатель Жилищного комитета Денис Удод.

Фото: Жилищный комитет Петербурга