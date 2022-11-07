Почти 4 тыс. метров внутриквартальных теплосетей заменят во Фрунзенском районе

Необходимость обновления вызвана длительным сроком эксплуатации существующей инфраструктуры — возраст большинства трубопроводов приближается к сорока годам.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (ТЭК СПб) инициировал крупный проект модернизации внутриквартальных теплотрасс на территории, ограниченной Волковским проспектом, Стрельбищенской улицей и Козловским переулком. Протяжённость подлежащих замене сетей превышает 4 тысячи метров.

Необходимость обновления вызвана длительным сроком эксплуатации существующей инфраструктуры — возраст большинства трубопроводов приближается к сорока годам. Программа предусматривает установку новейших стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана, использование гибких антикоррозийных труб и интеграцию автоматизированной системы удалённого мониторинга технического состояния сетей. Модернизация рассчитана на обеспечение надежного функционирования теплоэнергетического комплекса: на период замены будет организована временная теплотрасса длиной 2700 метров.

Отдельное внимание уделяется медицинским объектам: вблизи учебного заведения №2 будут проложены дополнительные коммуникации общим объемом около 100 метров. Новые трубы разместят в усиленных бетонных каналах, гарантирующих дополнительную защиту тепломагистралей и улучшение безопасности городской среды. Также предусмотрено переоборудование пяти тепловых камер с использованием современных высококачественных утеплителей отечественного производства.

Результатом комплексной модернизации станет качественное улучшение теплоснабжения 35 строений, среди которых жилые комплексы и образовательные учреждения.

Работы рассчитаны на завершение в ноябре 2026 года.

Фото: АО "ТЭК СПб"