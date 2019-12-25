  1. Главная
К 2027 году вдоль Павловского шоссе обновят тепломагистраль
Сегодня, 14:21
Специалисты проложат почти 3 километра труб диаметром до 500 миллиметров.

В 2027 году обновят тепломагистраль вдоль Павловского шоссе. В зоне реконструкции находятся 100 зданий, рассказали в комитете по энергетике Петербурга. 

Специалисты проложат почти 3 километра труб диаметром до 500 миллиметров, в том числе – на территории бывшего филиала Военного инженерно-технического университета. Устаревшие сети заменят стальными трубопроводами в пенополиуретановой изоляции. 

Отопление и горячую воду в дома будут подавать по временным теплопроводам. В настоящее время на объекте смонтирован 1 километр таких сетей. 

Ранее на Piter.TV: с 25 августа в Петербурге и Ленобласти стартуют заключительные гидравлические испытания. 

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

Теги: павловское шоссе, тепломагистраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

