С 25 августа в Петербурге и Ленобласти стартуют заключительные гидравлические испытания
Сегодня, 9:29
Подготовка инженерно-энергетического комплекса к отопительному сезону завершается.

В период с 25 по 29 августа в Петербурге и Ленобласти состоятся заключительные гидравлические испытания: подготовка инженерно-энергетического комплекса к отопительному сезону завершается. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике. 

В частности, специалисты АО "ТЭК СПб" испытают сети в Гатчинском районе, а сотрудники ООО "Петербургтеплоэнерго" проведут работы в Центральном, Петроградском, Курортном и Пушкинском районах. ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" планирует испытания в Приморском районе. 

О любых признаках повреждения коммуникаций сообщите по телефонам: 112 или 004. 

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт теплосетей на улице Кораблестроителей завершен. 

Фото: Piter.TV 

