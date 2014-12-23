С 25 августа в Петербурге и Ленобласти стартуют заключительные гидравлические испытания

Подготовка инженерно-энергетического комплекса к отопительному сезону завершается.

В период с 25 по 29 августа в Петербурге и Ленобласти состоятся заключительные гидравлические испытания: подготовка инженерно-энергетического комплекса к отопительному сезону завершается. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике.

В частности, специалисты АО "ТЭК СПб" испытают сети в Гатчинском районе, а сотрудники ООО "Петербургтеплоэнерго" проведут работы в Центральном, Петроградском, Курортном и Пушкинском районах. ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" планирует испытания в Приморском районе.

О любых признаках повреждения коммуникаций сообщите по телефонам: 112 или 004.

