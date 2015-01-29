Ремонт теплосетей на улице Кораблестроителей завершен

Петербургский участок трубопровода обновлен и оснащен системой мониторинга состояния.

Ремонт теплосети на улице Кораблестроителей в Петербурге завершен, включая замену последних 1682 метров труб, сообщили 22 августа в пресс-службе Комитета по энергетике Санкт-Петербурга.

Работы проводились на участке от Новосмоленской набережной до Наличной улицы. В течение трех лет было реконструировано более 5 километров старых трубопроводов. Старые трубы заменены на современные стальные с пенополиуретановой теплоизоляцией.

Теплопроводы оснащены системой непрерывного контроля, которая отслеживает состояние труб и их изоляции. В настоящий момент организация "Теплосеть" занимается благоустройством территории: вывозится мусор и песок, проводится укладка газона и асфальта. Временная теплотрасса будет убрана с улицы до конца сентября.

На перекрестке с Наличной улицей уже виден участок улицы Кораблестроителей без временной теплотрассы, демонстрирующий будущий вид после завершения всех работ.

Ранее мы сообщили о том, что на территории Ржевка-Пороховые на год раньше завершили реконструкцию теплосетей.

Фото: Комитет по энергетике Санкт-Петербурга