На территории Ржевка-Пороховые на год раньше завершили реконструкцию теплосетей

На сегодняшний день все строительно-монтажные работы в квартале завершены.

В Красногвардейском районе на год раньше завершили модернизацию более 2000 метров тепловых сетей в квартале, ограниченном улицами Ленская, Хасанская, Белорусская и проспектом Наставников. С 2020 года на данном участке устранили более 20 технологических нарушений, в связи с чем было принято решение о замене изношенного трубопровода. Специалисты АО "ТЭК СПб" в мае 2024 года приступили к работам, которые должны были завершиться в октябре 2026 года.

Как рассказали в Смольном, теплоэнергетики проложили новые гибкие трубы, а также стальные в пенополиуретановой изоляции. Сети оснащены системой оперативного дистанционного контроля, которая сигнализирует в случае намокания изоляционного слоя и позволяет предотвращать развитие дефектов на ранних стадиях.

На сегодняшний день все строительно-монтажные работы в квартале завершены. Специалисты демонтировали "времянку", благоустройство прилегающих территорий восстановлено.

В 2025 году в Петербурге обновят 280 километров тепломагистралей.

Фото: Смольный