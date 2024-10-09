На Удельном проспекте досрочно завершилась реконструкция тепломагистрали

В зоне перекладки находятся 77 зданий, в том числе – 46 жилых домов.

В Петербурге на Удельном проспекте досрочно завершили реконструкцию тепломагистрали. Сети 1985 года постройки заменили современными трубами, сообщили 6 ноября в Смольном.

Для обеспечения безопасности эксплуатации трубопроводы проложили в железобетонных каналах. Дистанционный контроль за работой сети обеспечила система датчиков, следящих за целостностью изоляции. В зоне перекладки находятся 77 зданий, в том числе – 46 жилых домов, три детских и три лечебных учреждения, а также пять школ. Временные сети демонтированы, благоустройство восстановлено.

Сейчас специалисты АО "ТЭК СПб" продолжают обновление теплосетей в Выборгском районе. До 2028 года закончится проектирование реконструкции 55 тыс. метров трубопроводов.

Фото: пресс-служба Смольного