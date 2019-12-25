Петербург завершил реконструкцию тепломагистралей в Кировском районе

Почти 250 тысяч жителей юго-запада Петербурга получили более надёжное тепло.

В Кировском районе Санкт-Петербурга завершена комплексная модернизация ключевых участков Автовской и Дачной тепломагистралей. Всего обновлено более 1400 метров трубопроводов диаметром до 1000 миллиметров. Работы завершились до начала отопительного сезона, уточнили в городском комитете по энергетике.

За последние пять лет на этих сетях было зафиксировано более 20 дефектов. В рамках реконструкции старые трубы заменили на современные стальные с пенополиуретановой изоляцией и системой дистанционного контроля влажности. После завершения монтажных работ потребители были подключены к новой постоянной сети.

В дальнейшем планируется реконструкция 17 объектов теплосетей Кировского района общей протяжённостью около 59 километров. Среди них — тепломагистрали "Приморская", "Северная ТЭЦ-14", а также распределительные сети "Трефолева", "Ульянка" и "Солдата Корзуна".

Параллельно с перекладкой теплопроводов проводилось обновление трамвайных путей. Энергетики проложили трубы в защитных футлярах под рельсами, что позволило не прерывать движение общественного транспорта. После завершения технической части специалисты приступили к восстановлению благоустройства. Все работы планируется завершить в агротехнический период 2026 года, когда будут демонтированы временные сети, использовавшиеся для подачи тепла и горячей воды во время реконструкции.

Фото: пресс-служба Смольного